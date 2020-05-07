В Харькове вандалы облили краской памятник героям Небесной сотни. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Акт вандализма зафиксирован в Харькове. Неизвестные повредили памятник героям Небесной сотни. Постамент расположен площади Героев Небесной Сотни.

Вандалы залили постамент белой краской. По данным полиции, сообщение о повреждении памятника поступило в правоохранительные органы 7 мая в 10.36. Об этом сообщает главное управление Нацполиции Харьковской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в единый учет заявлений и сообщений. Устанавливаются обстоятельства нарушения и причастные к этому лица.

Сейчас постамент уже отмывают от краски работники коммунальных предприятий.

Отметим, площадь Героев Небесной Сотни в Харькове появился в рамках декоммунизации в 2015 году. Раньше это была площадь Руднева, одного из руководителей партизанского движения в Украине. Постамент героям Небесной сотни появился месте на снесенного памятника Рудневу.

Как писал «Ракурс», акт вандализма произошел в Запорожье. В сети появилось видео, на котором двое парней в областном центре срывают украинский флаг.