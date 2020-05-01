Неизвестные в Запорожье сорвали флаг Украины. Фото: slovoproslovo.info

https://racurs.ua/n137578-v-zaporoje-vandaly-pod-hohot-molodeji-sorvali-flag-ukrainy-video.html

Ракурс

Акт вандализма произошел в Запорожье. В сети появилось видео, на котором два молодых человека в областном центре срывают украинский флаг.

На кадрах видно, как два человека в темное время суток срывают флаг Украины. Вандалы силой срывают флаг с флагштока и бегут с места происшествия. Третье лицо, снимавшее видео, криками и хохотом поддерживало действия парней. Соответствующее видео опубликовано на странице сообщества «Оперативный» в Facebook.

Где именно и когда было снято обнародовано видео, достоверно не известно. Правоохранители Запорожья это событие пока никак не комментировали.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Впоследствии на вышеупомянутой странице сообщества появилось еще одно видео, в котором говорилось о том, что активистам удалось установить и поймать девушку, которая снимала акт вандализма. Она извинилась за свой поступок и облила себя зеленкой.

Напомним, в Ровно неизвестные осквернили памятник советским танкистам Павлу Абрамову и Александру Голикову. Вандалы оставили на монументе сделанную красной краской надпись: «Слава ДНР».