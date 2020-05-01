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Освобожденные украинцы. Фото: Павел Кириленко

Освобожденные из плена украинцы прошли двухнедельную обсервацию и возвращаются домой (ФОТО)

1 мая 2020, 14:44
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Обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО состоялся 16 апреля. После этого все освобожденные украинцы были отправлены на двухнедельную обсервацию, срок которой закончился сегодня.

Место обсервации находилось в Святогорске Донецкой области. Там сегодня встретили освобожденных пленных их родные и друзья. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что двое украинцев сегодня отправятся домой, но большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация — они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях. Глава ОГА отметил, что в течение двух недель украинцам делали экспресс-тесты, а также ПЦР тестирование на коронавирус в начале и в конце обсервации. Все результаты оказались отрицательными.

Освобожденные украинцы. Фото: Павел Кириленко

Освобожденные украинцы. Фото: Павел Кириленко

Кириленко добавил, что расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.

Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, заботились и оказывали необходимую помощь, — добавил он.

Освобожденные украинцы. Фото: Павел Кириленко



Освобожденные украинцы. Фото: Павел Кириленко

Напомним, обмен пленными с боевиками ЛДНР состоялся 16 апреля. В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно удерживались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.


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