Звільнені українці. Фото: Павло Кириленко

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Обмін полоненими між Україною і бойовиками ОРДЛО відбувся 16 квітня. Після цього усіх звільнених українців відправили на двотижневу обсервацію, термін якої закінчився сьогодні.

Місце обсервації розташовувалося в Святогірську Донецької області. Там сьогодні зустріли звільнених полонених їхні рідні та друзі. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко зазначив, що двоє українців сьогодні відправляться додому, але більшості потрібна психологічна та медична реабілітація — вони її будуть отримувати в спеціалізованих медичних установах. Глава ОДА зазначив, що протягом двох тижнів українцям робили експрес-тести, а також ПЛР тестування на коронавірус на початку і наприкінці обсервації. Всі результати виявилися негативними.

Кириленко додав, що витрати, пов’язані з перебуванням і харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава.

Дякую медичним працівникам, які два тижні були поруч з ними, дбали і надавали необхідну допомогу, — додав він.

Нагадаємо, обмін полоненими з бойовиками так званих ЛДНР відбувся 16 квітня. До України вдалося повернути 20 українських громадян, які незаконно утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.