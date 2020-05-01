Невідомі у Запоріжжі зірвали прапор України. Фото: slovoproslovo.info

https://racurs.ua/ua/n137578-u-zaporijji-vandaly-pid-regit-molodi-zirvaly-prapor-ukrayiny-video.html

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Акт вандалізму стався у Запоріжжі. У мережі з’явилося відео, на якому двоє молодих людей в обласному центрі зривають український прапор.

На кадрах видно, як двоє молодих осіб в темний час доби зривають прапор України. Вандали силою зривають прапор з флагштоку та тікають із місця події. Третя особа, яка знімала відео, вигуками та реготом підтримувала дії молодиків. Відповідне відео опубліковане на сторінці спільноти «Оперативний» у Facebook.

Де саме і коли було знято оприлюднене відео, достовірно не відомо. Правоохоронці Запоріжжя цю подію поки ніяк не коментували.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Згодом на сторінці вищезгаданої спільноти з’явилося ще одне відео, у якому йшлося про те, що активістам вдалося встановити та спіймати дівчину, яка знімала акт вандалізму. Та вибачилася за свій вчинок і облила себе зеленкою.

Нагадаємо, у Рівному невідомі осквернили пам’ятник радянським танкістам Павлу Абрамову та Олександру Голікову. Вандали залишили на монументі зроблений червоною фарбою напис: «Слава ДНР».