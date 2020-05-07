У Харкові вандали залили фарбою пам'ятник героям Небесної сотні. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n137859-u-harkovi-vandaly-zalyly-farbou-pam-yatnyk-geroyam-nebesnoyi-sotni-foto.html

Ракурс

Акт вандалізму стався у Харкові. Невідомі пошкодили пам’ятник героям Небесної сотні. Постамент розташований майдані Героїв Небесної Сотні.

Вандали залили постамент білою фарбою. За даними поліції, повідомлення про пошкодження пам’ятника надійшло до правоохоронних органів 7 травня о 10.36. Про це повідомляє головне управління Нацполіції Харківської області.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до єдиного обліку заяв і повідомлень. Встановлюються обставини порушення та причетні до цього особи.

Наразі постамент вже відмивають від фарби працівники комунальних підприємств.

Зазначимо, майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові з’явився в рамках декомунізації у 2015 році. Раніше це була площа Руднєва, одного з керівників партизанського руху в Україні. Постамент героям Небесної сотні з’явився місці на знесеного пам’ятника Руднєву.

Як писав «Ракурс», акт вандалізму стався у Запоріжжі. У мережі з’явилося відео, на якому двоє молодих людей в обласному центрі зривають український прапор.