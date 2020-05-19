«Укрпошта» стане банком: Рада попередньо ухвалила закон, фото — Слово і діло

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«Укрпошта» може перетворитися на державний поштовий банк. Про це йдеться у законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку», який сьогодні ухвалили в парламенті у першому читанні.

За проект закону № 2788-д в Раді знайшлися 232 голоси. Відповідно до його тексту, «Укрпошта» може отримати право надавати банківські послуги.

Новація запроваджує систему поштових рахунків, вводить термін «поштовий рахунок», визначає перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта». Зокрема поштарів хочуть наділити правом відкриття та ведення поштових рахунків, проведення розрахункових банківських операцій, випуску та обслуговування платіжних карток, залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Ухвалення законопроекту підтримав і міністр інфраструктури Владислав Криклій, оскільки «за рівнем доступності фінансових послуг для людей Україна десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором». У телеграм-каналі міністр вказав, що банківська мережа України скоротилася за останні три роки на 30%, а «Укрпошта» за допомогою листонош, сільських та пересувних відділень покриває 100% населених пунктів.

Сьогодні законопроект про «Укрпошту» жорстко розкритикував Національний банк. Там вважають, що Рада збільшить роль держави у банківському секторі і поставить поштарів у привілейоване становище, якщо порівняти з банками. В Нацбанку звернули увагу й на те, що поштовий оператор не нестиме жодної відповідальності за свої послуги, його не контролюватиме регулятор. У Нацбанку пропонували дозволити «Укрпошті» надавати у сільській місцевості агентські послуги від імені банків.

Сумніви щодо законопроекту були й серед нардепів. Жорстко опонували йому в «Євросолідарності», а позафракційний нардеп Антон Поляков заявив, що з «Укрпошти» хочуть зробити «щось на кшталт банку, без ліцензії і належних гарантій, без механізмів протидії дефолту за зобов’язаннями перед власниками рахунків і вкладів».