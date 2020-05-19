«Укрпочта» станет банком: Рада предварительно приняла закон, фото — Слово и дело

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Ракурс

«Укрпочта» может превратиться в государственный почтовый банк. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи», который сегодня приняли в парламенте в первом чтении.

За проект закона № 2788-д в Раде нашлись 232 голоса. Согласно его текста, «Укрпочта» может получить право предоставлять банковские услуги.

В новации вводится система почтовых счетов, термин «почтовый счет», определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта». В частности почтальонов хотят наделить правом открытия и ведения почтовых счетов, проведения расчетных банковских операций, выпуска и обслуживания платежных карт, привлечения средств физических и юридических лиц.

Принятие законопроекта поддержал и министр инфраструктуры Владислав Криклий, поскольку «по уровню доступности финансовых услуг для людей Украина где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором». В телеграм-канале министр указал, что банковская сеть Украины сократилась за последние три года на 30%, а «Укрпочта» с помощью почтальонов, сельских и передвижных отделений покрывает 100% населенных пунктов.

Сегодня законопроект об «Укрпочте» жестко раскритиковал Национальный банк. Там считают, что Рада увеличит роль государства в банковском секторе и поставит почтальонов в привилегированное положение, если сравнить с банками. В Нацбанке обратили внимание на то, что почтовый оператор не несет никакой ответственности за свои услуги, его не будет контролировать регулятор. В Нацбанке предлагали разрешить «Укрпочте» предоставлять в сельской местности агентские услуги от имени банков.

Сомнения относительно законопроекта были и у нардепов. Жестко оппонировали ему в «Евросолидарности», а внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что «Укрпочта» станет «чем-то вроде банка, без лицензии и соответствующих гарантий, без механизмов противодействия дефолту по обязательствам перед владельцами счетов и вкладов».