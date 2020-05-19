Над Красноярським краєм у Росії пролетів метеорит. Фото: Pexels

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Ракурс

У Росії над Красноярським краєм ввечері 18 травня пролетів яскравий метеорит. Падіння небесного тіла було зафіксовано на камерах спостереження в місті Канск.

Метеорит пролетів над містом близько 22.45 за місцевим часом. Яскраве світіння і гучний вибух бачили і чули у Курагинському, Каратузському, Мінусинському районах міста. Про це повідомили місцеві жителі в соцмережах.

Жителі міста також припускають, що метеорит впав в тайзі. Проте офіційних коментарів з боку влади про цей інцидент ще немає.

На відеокадрах можна побачити, як в небі з великою швидкістю летить яскравий небесний об'єкт, за яким тягнеться довгий хвіст. Наближаючись до землі, він починає стрімко згасати.

Водночас російський вчений і астроном Сергій Карпов в коментарі «Комсомольской правде» розповів, що метеорит був розміром близько півметра в діаметрі. Це досить великий об'єкт, але не настільки, щоб стати причиною руйнувань. За його словами, він увійшов в атмосферу і згорів.

Нагадаємо, раніше вчені зафіксували кратер, який виник від зіткнення Землі з найбільшим в історії метеоритом. Кратер діаметром близько 15 км розташований на півдні Лаосу.