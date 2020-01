Знайдено кратер від зіткнення Землі з найбільшим в історії метеоритом, фото: National Park Service

Кратер від зіткнення Землі з найбільшим в історії метеоритом зафіксовано вченими.

Наша планета пережила потужний удар приблизно 790 тис. років тому. В журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America експерти опублікували результати досліджень.

Спеціалісти повідомили, що доказами зіткнення Землі з метеоритом є подібні до скла утворення темного кольору. Вони називаються тектитами. Кратер не могли знайти впродовж століття. Команда експертів переконана, що кратер діаметром близько 15 км розташований на півдні Лаосу.

Він похований під 910-кілометровим молодим вулканічним полем. Найближчим часом заплановано проведення додаткових досліджень. Вивчення тектитів дозволило зафіксувати, де саме велетенський метеорит впав на Землю.

Експерти провели заміри магнітного поля в пошуках «гравітаційних аномалій», які вказували б на наявність великого прихованого кратера. Швидко було знайдено необхідні докази.

Раніше метеорит упав на територію Венесуели. Жителі міст Каракас, Гуаріко, Арагуа та Карабоб зафіксували падіння на камеру.