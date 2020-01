Найден кратер от столкновения Земли с самым большим в истории метеоритом, фото: National Park Service

Кратер от столкновения Земли с самым большим в истории метеоритом зафиксирован учеными.

Наша планета пережила мощный удар примерно 790 тыс. лет назад. В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America эксперты опубликовали результаты исследований.

Специалисты сообщили, что доказательствами столкновения Земли с метеоритом являються черные образования, которые похожи на стекло. Они называются тектитами, происходят из большого кратера. Его следы не могли найти в течение века. Команда экспертов убеждена, что кратер диаметром около 15 км расположен на юге Лаоса.

Он находится под 910-километровым молодым вулканическим полем. В ближайшее время запланировано проведение дополнительных исследований. Изучение тектитами позволило зафиксировать, где именно гигантский метеорит упал на Землю.

Эксперты провели анализ магнитного поля в поисках «гравитационных аномалий», которые указывали бы на наличие большого скрытого кратера. Быстро были найдены необходимые доказательства.

Ранее метеорит упал на территорию Венесуэлы. Жители городов Каракас, Гуарико, Арагуа и Карабобо зафиксировали падение на камеру.