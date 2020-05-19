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Ракурс
Над Красноярским краем в России пролетел метеорит. Фото: Pexels

Над Красноярским краем в России пролетел метеорит, опубликовано захватывающее видео

19 мая 2020, 13:54
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В России над Красноярским краем вечером 18 мая пролетел яркий метеорит. Падение небесного тела было зафиксировано на камерах наблюдения в городе Канск.

Метеорит пролетел над городом около 22.45 по местному времени. Яркое свечение и громкий взрыв видели и слышали в Курагинском, Каратузском, Минусинском районах города. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Жители города также предполагают, что метеорит упал в тайге. Однако официальных комментариев со стороны властей об этом инциденте еще нет.

На видеокадрах можно заметить, как в небе с большой скоростью летит яркий небесный объект, за которым тянется длинный хвост. Приближаясь к земле, он начинает стремительно гаснуть.



При этом российский ученый и астроном Сергей Карпов в комментарии «Комсомольской правде» рассказал, что метеорит был размером около полуметра в диаметре. Это довольно крупный объект, но не настолько, чтобы причинить разрушения. По его словам, он вошел в атмосферу и сгорел.

Напомним, ранее ученые зафиксировали кратер, который возник от столкновения Земли с самым большим в истории метеоритом. Кратер диаметром около 15 км расположен на юге Лаоса.


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