Віталій Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n138419-klychko-rozpoviv-yak-u-kyievi-pracuvatyme-nazemnyy-gromadskyy-transport.html

Ракурс

Київ готується до введення другого етапу виходу з карантину. Із 22 травня у столиці відновить роботу наземний міський громадський транспорт. Але перевізники і пасажири повинні продовжувати дотримуватися запобіжних заходів, щоб мінімізувати можливість зараження коронавірусом.

Про підготовку місцевої влади до запуску громадського транспорту розповів під час сьогоднішнього брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Мер столиці заявив, що наразі йде підготовка до відновлення роботи наземного комунального громадського транспорту в звичайному режимі. Міська влада поступово збільшуватиме кількість маршрутів і транспорту.

За словами Кличка, сьогодні запущено ще три маршрути:

станція метро «Святошин» — житловий масив «Західний» (село Чайки);

вулиця Митрополита Шептицького — вулиця Єлизавети Чавдар;

Бортничі — станція метро «Харківська».

Кличко уточнив, що громадський транспорт зможе перевозити одночасно лише половину від дозволеної кількості пасажирів. За дотриманням цього правила буде стежити поліція.

Водії та кондуктори зобов’язані носити маски та рукавички. Пасажири також повинні бути масках. Мер рекомендував пасажирам також користуватися рукавичками. Перед початком роботи усі співробітники компанії-перевізника зобов’язані проходити термометрію.

У салоні транспорту повинна проводитися дезінфекція перед кожним рейсом. КП «Київпастранс» дезінфікує транспорт двічі на добу.

Кличко заявив, що перевізники не повинні необґрунтовано підвищувати тарифи на проїзд. Наразі міська влада не має повноважень контролювати тарифи автобусних маршрутів, які працюють у режимі маршрутного таксі. Однак перевізники зобов’язані за сім робочих днів повідомити міську владу про збільшення тарифів, а також документально обґрунтувати своє рішення.

Наразі київська влада не отримувала від перевізників повідомлень про підвищення тарифів на проїзд. Якщо ж приватні перевізники вирішать необґрунтовано підвищити плату за проїзд, то міська влада звертатиметься з цього приводу до Антимонопольного комітету.

Кличко додав, що в Києві планується поступово витіснити маршрутки сучасним комфортабельним міським транспортом. Мер нагадав, що за кілька останніх років Київ придбав близько 300 нових автобусів, трамваїв та тролейбусів.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рух міського і приміського транспорту планується відновити з 22 травня.