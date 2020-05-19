Виталий Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n138419-klichko-rasskazal-kak-v-kieve-budet-rabotat-nazemnyy-obschestvennyy-transport.html

Ракурс

Киев готовится к введению второго этапа выхода из карантина. С 22 мая в столице возобновит работу наземный городской общественный транспорт. Но перевозчики и пассажиры должны продолжать придерживаться мер предосторожности, чтобы минимизировать возможность заражения коронавирусом.

О подготовке местных властей к запуску общественного транспорта рассказал во время сегодняшнего брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы заявил, что в настоящее время идет подготовка к восстановлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме. Городские власти постепенно будут увеличивать количество маршрутов и транспорта.

По словам Кличко, сегодня запущены еще три маршрута:

станция метро «Святошин» — жилой массив «Западный» (село Чайки);

улица Митрополита Шептицкого — улица Елизаветы Чавдар;

Бортничи — станция метро «Харьковская».

Кличко уточнил, что общественный транспорт сможет перевозить одновременно лишь половину от разрешенного количества пассажиров. За соблюдением этого правила будет следить полиция.

Водители и кондукторы обязаны носить маски и перчатки. Пассажиры также должны быть в масках. Мэр рекомендовал пассажирам также пользоваться перчатками. Перед началом работы все сотрудники компании-перевозчика обязаны проходить термометрию.

В салоне транспорта должна проводиться дезинфекция перед каждым рейсом. КП «Киевпастранс» дезинфицирует транспорт дважды в сутки.

Также Кличко заявил, что перевозчики не должны необоснованно повышать тарифы на проезд. На сегодняшний день власти Киева не имеет полномочий контролировать тарифы перевозчиков, которые работают в режиме маршрутного такси. Однако они обязаны уведомлять городские власти об увеличении тарифов за семь рабочих дней, а также документально обосновать свое решение.

На данный момент киевская власть не получала от перевозчиков уведомлений о повышении тарифов. Если же частные перевозчики решат необоснованно повысить плату за проезд, то городские власти будут обращаться по данному поводу к Антимонопольному комитету.

Кличко добавил, что в Киеве планируется постепенно вытеснить маршрутки современным комфортабельным городским транспортом. Мэр напомнил, что за несколько последних лет Киев приобрел около 300 новых автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что движение городского и пригородного транспорта планируется возобновить с 22 мая.