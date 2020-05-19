Подвійне громадянство в Україні. Фото: opinionua.com

https://racurs.ua/ua/n138418-stefanchuk-pro-podviyne-gromadyanstvo-v-ukrayini-ce-etap-obicyanky-zelenskogo.html

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Закон про подвійне громадянство в Україні є етапом обіцянки президента Володимира Зеленського про об'єднання громадян України.

Ухвалення проекту закону «Про внесення змін до закону про громадянство» допоможе об'єднати десятки мільйонів українців, які живуть, як в Україні, так і за кордоном. Про це 19 травня заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу у Верховній Раді.

Це етап реалізації обіцянки президента про об'єднання 65 млн українців, які існують по світу. Це дуже складний механізм, — зазначив він.

За словами нардепа, 86 країн світу мають механізм подвійного громадянства, а в 51 країні подвійне громадянство відсутнє. Парламентар наголосив на необхідності зробити так, щоб українці, які живуть за кордоном, працювали на благо України.

Стефанчук відзначив, що наразі законопроект обговорюють, але він вже внесений у порядок денний сесії.

Заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Олена Шуляк в ефірі «Українського радіо» зазначила, що новий закон унеможливлює спрощену процедуру отримання громадянства для Росії, оскільки в закону прописаний для цього «спеціальний запобіжник». Нардеп відзначила, що уряд дуже прискіпливо розглядатиме кожен випадок, тому жоден громадянин РФ не отримає український паспорт.

Нагадаємо, 19 травня законопроект про подвійне громадянство повинен був розглядатися Верховної Радою, але в останній момент це питання виключили з порядку денного.