Двойное гражданство в Украине. Фото: opinionua.com

https://racurs.ua/n138418-stefanchuk-o-dvoynom-grajdanstve-v-ukraine-eto-etap-obeschaniya-zelenskogo.html

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Закон о двойном гражданстве в Украине является этапом обещания президента Владимира Зеленского об объединении граждан Украины.

Принятие проекта закона «О внесении изменений в закон о гражданстве» поможет объединить десятки миллионов украинцев, которые живут как в Украине, так и за рубежом. Об этом 19 мая заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге в Верховной Раде.

Это этап реализации обещания президента об объединении 65 млн украинцев, которые существуют по миру. Это очень сложный механизм, — отметил он.

По словам нардепа, 86 стран мира имеют механизм двойного гражданства, а в 51 стране двойное гражданство отсутствует. Парламентарий отметил необходимость сделать так, чтобы украинцы, которые живут за границей, работали на благо Украины.

Стефанчук отметил, что сейчас законопроект обсуждают, но он уже внесен в повестку дня сессии.

Заместитель председателя депутатской фракции «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире «Українського радіо» отметила, что новый закон делает невозможным упрощенную процедуру получения гражданства для России, поскольку в закон прописан для этого «специальный предохранитель». Нардеп отметила, что правительство очень внимательно рассматривать каждый случай, поэтому ни один гражданин РФ не получит украинский паспорт.

Напомним, 19 мая законопроект о двойном гражданстве должен был рассматриваться Верховной Радой, но в последний момент этот вопрос исключили из повестки дня.