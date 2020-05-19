Двойное гражданство в Украине: Рада отложила законопроект, Арахамия высказался о паспортах РФ

Двойное гражданство. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n138412-dvoynoe-grajdanstvo-v-ukraine-rada-otlojila-zakonoproekt-arahamiya-vyskazalsya-o-pasportah-rf.html

Ракурс

Двойное гражданство для некоторых украинцев является давней мечтой. Весьма удобно одновременно быть гражданином Украины и еще, например, одной страны Евросоюза. Законопроект о двойном гражданстве должен был рассматриваться сегодня, 19 мая, в парламенте, но в последний момент было решено исключить данный вопрос из повестки дня Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Речь идет о законопроекте № 2590 П, которым предусматривается внесение изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

По словам Разумкова, предложение об исключении из повестки дня этого законопроекта было озвучено на согласительном совете. После этого предложение прозвучало на заседании с председателями депутатских фракций и групп.

На вопрос Разумкова, есть ли в зале парламента возражения относительно исключения данного законопроекта с повестки дня, нардепы промолчали. Поэтому законопроект был снят с рассмотрения.

В то же время, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия указал на спекуляции вокруг законопроекта о двойном гражданстве. Нардеп утверждает, что некоторые парламентарии критикуют инициативу, даже не изучив ее конечной концепции.

В частности, речь идет о слухах относительно создания механизма получения российского гражданства. По утверждению Арахамии, в документе предусмотрена норма, которая не позволяет получить паспорт страны-агрессора.

Политик также заявил, что принятие законопроекта позволит Министерству иностранных дел вести переговоры с другими странами о возможности принятия их гражданства. Тем не менее, Рада будет голосовать отдельно по каждой конкретной стране.

По мнению Арахамии, принятие законопроекта о двойном гражданстве благоприятно отразится на привлечении инвестиций со стороны украинской диаспоры.

Как ранее писал «Ракурс», оппозиция требует отозвать законопроект о двойном гражданстве. По мнению оппозиционеров, данный законопроект позволит легализовать российские паспорта в Украине.