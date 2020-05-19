Подвійне громадянство в Україні: Рада відклала законопроект, Арахамія висловився про паспорти РФ

Подвійне громадянство. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n138412-podviyne-gromadyanstvo-v-ukrayini-rada-vidklala-zakonoproekt-arahamiya-vyslovyvsya-pro-pasporty-rf.html

Ракурс

Подвійне громадянство для деяких українців є давньою мрією. Вельми зручно одночасно бути громадянином України та ще, наприклад, однієї країни Євросоюзу. Законопроект про подвійне громадянство повинен був розглядатися сьогодні, 19 травня, у парламенті, але в останній момент було вирішено виключити це питання з порядку денного Верховної Ради.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

Йдеться про законопроект № 2590 П, яким передбачається внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

За словами Разумкова, пропозиція про виключення із порядку денного цього законопроекту було озвучено на погоджувальній раді. Після цього пропозиція прозвучала на засіданні з головами депутатських фракцій і груп.

На питання Разумкова, чи є в залі парламенту заперечення щодо виключення даного законопроекту з порядку денного, нардепи промовчали. Тому законопроект був знятий із розгляду.

У той же час, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вказав на спекуляції навколо законопроекту про подвійне громадянство. Нардеп стверджує, що деякі парламентарії критикують ініціативу, навіть не вивчивши її кінцеву концепцію.

Зокрема, мова йде про чутки щодо створення механізму отримання російського громадянства. За твердженням Арахамії, у документі передбачена норма, яка не дозволяє отримати паспорт країни-агресора.

Політик також заявив, що прийняття законопроекту дозволить Міністерству закордонних справ вести переговори з іншими країнами про можливість прийняття їхнього громадянства. Проте, Рада буде голосувати окремо по кожній конкретній країні.

На думку Арахамії, прийняття законопроекту про подвійне громадянство позитивно вплине на залучення інвестицій з боку української діаспори.

Як раніше писав «Ракурс», опозиція вимагає відкликати законопроект про подвійне громадянство. На думку опозиціонерів, даний законопроект дозволить легалізувати російські паспорти в Україні.