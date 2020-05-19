Правовые новости: Данишевская рассказала, когда ждать коллапса судебной системы

https://racurs.ua/n138424-glava-verhovnogo-suda-rasskazala-kogda-jdat-kollapsa-sudebnoy-sistemy.html

Ракурс

Валентина Данишевская, глава Верховного суда, не исключила, что уже в следующем месяце в Украине может произойти коллапс судебной системы. В частности, по ее словам, на сегодня существуют проблемы с оплатой труда сотрудников аппаратов судов первой и второй инстанций.

Серьезно стоит вопрос финансирования судебной системы… Уже сейчас есть проблемы с приобретением бумаги, конвертов, марок… Невозможность направления повестки делает невозможным рассмотрение дела судом. Существуют также проблемы с оплатой труда сотрудников аппаратов судов первой и второй инстанций. Останавливается строительство судов, ремонт, — рассказала Данишевская в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, судебная власть понимает, что из-за пандемии коронавируса страна больше нуждается в деньгах на лечение людей, поэтому ремонты или строительство судов откладывается. Однако, по мнению главы ВС, отложить процессуальные гарантии невозможно.

Что же касается зарплат судей, то в 2016 году государство взяло курс на борьбу с коррупцией. Один из элементов такой борьбы — это установление повышенной заработной платы работникам антикоррупционных и правоохранительных органов, судьям… Судьи районных судов получили существенное повышение только в январе этого года. То есть фактически они получали высокую зарплату только три месяца, ведь в апреле ее уменьшили из-за введения карантина, — рассказала Данишевская.





Вместе с тем, она признала, что высокая заработная плата лишь уменьшает число тех, кто может соблазнить судью. В то же время, по ее словам, риски коррупции значительно уменьшаются, если человек получает достойный уровень вознаграждения.

Напомним, в прошлом году Данишевская раскритиковала судебную реформу, которую реализовывает власть после проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году. Среди прочего судебная реформа Зеленского предусматривает сокращение количества судей Верховного суда вдвое, изменение дисциплинарных процедур в отношении судей, полную замену Высшей квалификационной судей и создание комиссии по этике при Высшем совете правосудия. Одобрение судебной реформы вызвало критику иностранных институтов — генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.