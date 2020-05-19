Правовые новости: Данишевская сообщила, почему судьи возмутились зарплатам в 47 тыс. грн

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Зарплата судей на время действия карантина была ограничена до 47 тыс. грн. Глава Верховного суда Валентина Данишевская рассказала, почему судейское сообщество возмутилось и выступило против такого ограничения судейского вознаграждения.

По разным причинам. Есть Конституция Украины, есть законы. У нас разве разрешается ограничивать хоть кому-то зарплату с сегодня на завтра?, — пояснила Данишевская в интервью «РБК-Украина».

По ее мнению, об уменьшении уровня зарплат власть как минимум должна предупреждать заранее. Также глава Верховного суда напомнила, что государство приглашало известных юристов участвовать в конкурсах на должности судей и обещало определенные условия труда.

А потом решили не просто изменить условия, а свести их к почти средней зарплате… Мы выяснили, что в нашей стране около 200 тыс. чиновников, но это уменьшение зарплаты коснулось менее 1% из них. И оно затронуло 100% судей, — рассказала Данишевская.

Судья назвала такие действия власти очевидным наступлением на независимость судебной системы. В то же время она признала, что высокая заработная плата только уменьшает количество тех, кто хочет взяткой соблазнить судью.

Конечно, никогда заработная плата не будет настолько высокой, чтобы не соблазнить или запугать кого-то. Поэтому такое может случаться, но риски коррупции значительно уменьшаются, если человек получает достойный уровень вознаграждения, — резюмировала Данишевская.

Напомним, судьи районных судов получили существенное повышение зарплаты с января 2020 года. Но через три месяца — в апреле — заработную плату им урезали из-за введения карантина.