Война на Донбассе. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n138427-novyy-gumkonvoy-rossii-na-donbass-10-tankov-i-tri-vagona-s-boepripasami.html

Ракурс

Война на Донбассе может перейти в активную стадию. Об этом свидетельствуют агрессивные действия России. На прошлой неделе через неконтролируемые Украиной участки границы на территорию оккупированного Донбасса агрессор переправил 10 танков, восемь бронированных машин и три вагона с боеприпасами для вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Кроме того, агрессор доставил на оккупированный Донбасс около 30 грузовиков с боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В сообщении указано, что три танка новые, остальные — после капитального ремонта.

Переброска вооружения и боеприпасов на оккупированный Донбасс происходит под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летний период обучения в Донецке и Луганске.

В то же время, российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на Донбасс угрозой наступления подразделений Объединенных сил в конце мая этого года.

Как ранее писал «Ракурс», вице-премьер Алексей Резников, который также руководит Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и входит в состав украинской делегации в ТКГ заявил, что выборы на Донбассе могут состояться в октябре этого года лишь в том случае, если РФ полностью выведет свои войска.