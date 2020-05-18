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За шесть лет Украина ушла вперед, а оккупированный Донбасс деградировал — вице-премьерhttps://racurs.ua/n138371-za-shest-let-ukraina-ushla-vpered-a-okkupirovannyy-donbass-degradiroval-vice-premer.htmlРакурс
Алексей Резников, вице-премьер, который также руководит Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил о деградации ОРДЛО под влиянием российского режима.
За шесть лет страна ушла вперед в своем развитии, а те территории деградировали, к сожалению, под российским оккупационным режимом, — сообщил Резников агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, украинская сторона сейчас занимается инвентаризацией всех проектов, которые были запущены экс-министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.
Это позитивные вещи. Это взаимодействие с международными организациями: Международным комитетом Красного Креста, Всемирным банком, ЕБРР, ОБСЕ. Очень много хороших интересных проектов, — отметил Резников.
Чиновник убежден, что реинтеграция Донбасса невозможна без принятия.
Для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом… Есть неготовность вернуться у большинства населения на оккупированных территориях… Многие вещи у остальной Украины есть неготовность принять. И это задача, которую мы должны решить, в том числе, с помощью общения, коммуникации, диалога, — резюмировал вице-премьер.
Напомним, во время заседания ТКГ в Минске были подписаны соглашения о создании Консультативного совета — органа, которым фактически фиксируется субъектность ОРДЛО.