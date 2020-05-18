Новости: вице-премьер заявил о развитии Украины и деградации оккупированного Донбасса Фото: inform-ua.info

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Алексей Резников, вице-премьер, который также руководит Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил о деградации ОРДЛО под влиянием российского режима.

За шесть лет страна ушла вперед в своем развитии, а те территории деградировали, к сожалению, под российским оккупационным режимом, — сообщил Резников агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинская сторона сейчас занимается инвентаризацией всех проектов, которые были запущены экс-министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

Это позитивные вещи. Это взаимодействие с международными организациями: Международным комитетом Красного Креста, Всемирным банком, ЕБРР, ОБСЕ. Очень много хороших интересных проектов, — отметил Резников.

Чиновник убежден, что реинтеграция Донбасса невозможна без принятия.

Для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести национальный инклюзивный диалог, всех друг с другом… Есть неготовность вернуться у большинства населения на оккупированных территориях… Многие вещи у остальной Украины есть неготовность принять. И это задача, которую мы должны решить, в том числе, с помощью общения, коммуникации, диалога, — резюмировал вице-премьер.

Напомним, во время заседания ТКГ в Минске были подписаны соглашения о создании Консультативного совета — органа, которым фактически фиксируется субъектность ОРДЛО.