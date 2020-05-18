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Ракурс
Новини: віце-прем’єр заявив про розвиток України і деградацію окупованого Донбасу Фото: inform-ua.info

За шість років Україна пішла вперед, а окупований Донбас деградував — віце-прем'єр

18 тра 2020, 17:34
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Олексій Резніков, віце-прем'єр, який також очолює Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив про деградацію ОРДЛО під впливом російського режиму.

За шість років Україна пішла вперед у своєму розвитку, а ті території деградували, на жаль, під російським окупаційним режимом, — повідомив Резніков агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, українська сторона зараз проводить інвентаризацію всіх проектів, які були запущені екс-міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

Це позитивні речі. Це взаємодія з міжнародними організаціями: Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Світовим банком, ЄБРР, ОБСЄ. Дуже багато хороших цікавих проектів, — зазначив Резніков.

Чиновник переконаний, що реінтеграція Донбасу неможлива без прийняття.



Для того, щоб провести реінтеграцію, потрібно провести національний інклюзивний діалог, всіх один з одним… Є неготовність повернутися у більшості населення на окупованих територіях… Багато речей решта України неготова прийняти. І це завдання, яке ми повинні вирішити, зокрема й за допомогою спілкування, комунікації, діалогу, — резюмував віце-прем'єр.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ у Мінську були підписані домовленості про створення Консультативної ради — органу, яким фактично фіксується суб'єктність ОРДЛО.

Джерело: Ракурс


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