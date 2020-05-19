Війна на Донбасі. Фото: Кореспондент

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Ракурс

Війна на Донбасі може перейти в активну стадію. Про це свідчать агресивні дії Росії. Минулого тижня через неконтрольовані Україною ділянки кордону на територію окупованого Донбасу агресор переправив 10 танків, вісім броньованих машин і три вагони з боєприпасами для озброєння, забороненого мінськими угодами.

Крім того, агресор переправив на окупований Донбас близько 30 вантажівок із боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначено, що три танки нові, інші — після капітального ремонту.

Перекидання озброєння і боєприпасів на окупований Донбас відбувається під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ у літній період навчання у Донецьку і Луганську.

У той же час, російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів поставок зброї на Донбас загрозою наступу підрозділів Об'єднаних сил наприкінці травня цього року.

Як раніше писав «Ракурс», віце-прем'єр Олексій Резніков, який також керує Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися у жовтні цього року лише за умови виведення РФ своїх військ.