Вчені з США пояснили, чому курці більш схильні до COVID-19, фото — yandex.kz

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Куріння сприяє поширенню коронавірусу. Вчені з США виявили, що в легенях курців відбувається підвищена експресія білка ACE2, який COVID-19 використовує для проникнення в здорові клітини.

Відповідний матеріал опублікований в журналі Developmental Cell. За даними фахівців, у чоловіків, літніх людей і курців хвороба, спровокована коронавірусом, частіше супроводжується ураженням легень. Після цього вчені порівняли активність генів в легенях у людей різного віку та статі, а також у тих, хто курить, і некурців.

Як у мишей, які зазнали впливу диму в лабораторії, так і у людей, що курять, відзначається значна активація ACE2, — йдеться в дослідженні.

Фахівцям вдалося визначити, що дим від сигарет стимулює експресію гена ACE2, або ангіотензинперетворюючого ферменту (регуляторного білка), від активності якого залежить вразливість до вірусу SARS-CoV-2.

Результати дають уявлення, чому курці з коронавірусом мають погані клінічні результати, — пояснив співавтор дослідження Джейсон Шелцер, генетик раку в лабораторії Cold Spring Harbor Laboratory.

Легені людей — одне з основних місць виробництва ACE2. Щоб оцінити прямий вплив куріння на експресію ACE2, Шелцер порівняв експресію гена ACE2 з епітеліальної тканини легенів людей, які регулярно курили сигарети, з тими, хто ніколи не курив.