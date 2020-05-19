Ракурсhttps://racurs.ua/
Ученые объяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19https://racurs.ua/n138426-uchenye-obyasnili-pochemu-kurilschiki-bolee-podverjeny-covid-19.htmlРакурс
Курение способствует распространению коронавируса. Ученые из США обнаружили, что в легких курильщиков происходит повышенная экспрессия белка ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в здоровые клетки.
Соответствующий материал опубликован в журнале Developmental Cell. По данным специалистов, у мужчин, пожилых людей и курильщиков болезнь, спровоцированная коронавирусом, чаще сопровождается поражением легких. После этого ученые сравнили активность генов в легких у людей разного возраста и пола, а также у тех, кто курит, и некурящих.
Как и у мышей, подвергшихся воздействию дыма в лаборатории, так и у людей, которые курят, отмечается значительная активация ACE2, — говорится в исследовании.
Специалистам удалось определить, что дым от сигарет стимулирует экспрессию гена ACE2 (регуляторного белка), от активности которого зависит уязвимость к вирусу SARS-CoV-2.
Результаты дают представление, почему курильщики с коронавирусом имеют плохие клинические результаты, — пояснил соавтор исследования Джейсон Шелцер, генетик рака в лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory.
Легкие людей — одно из основных мест производства ACE2. Чтобы оценить прямое влияние курения на экспрессию ACE2, Шелцер сравнил экспрессию гена ACE2 из эпителиальной ткани легких людей, которые регулярно курили сигареты, с теми, кто никогда не курил.
Мы обнаружили, что курение вызвало значительное увеличение экспрессии ACE2. Курильщики производили на 30−55% больше ACE2, чем некурящие. Это изменение зависело от дозы, причем у заядлых курильщиков были максимальные значения ACE2, — рассказал Шелцер.