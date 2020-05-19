Коронавирус и курение: ученые объяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19, фото — yandex.kz

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Курение способствует распространению коронавируса. Ученые из США обнаружили, что в легких курильщиков происходит повышенная экспрессия белка ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в здоровые клетки.

Соответствующий материал опубликован в журнале Developmental Cell. По данным специалистов, у мужчин, пожилых людей и курильщиков болезнь, спровоцированная коронавирусом, чаще сопровождается поражением легких. После этого ученые сравнили активность генов в легких у людей разного возраста и пола, а также у тех, кто курит, и некурящих.

Как и у мышей, подвергшихся воздействию дыма в лаборатории, так и у людей, которые курят, отмечается значительная активация ACE2, — говорится в исследовании.

Специалистам удалось определить, что дым от сигарет стимулирует экспрессию гена ACE2 (регуляторного белка), от активности которого зависит уязвимость к вирусу SARS-CoV-2.

Результаты дают представление, почему курильщики с коронавирусом имеют плохие клинические результаты, — пояснил соавтор исследования Джейсон Шелцер, генетик рака в лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory.

Легкие людей — одно из основных мест производства ACE2. Чтобы оценить прямое влияние курения на экспрессию ACE2, Шелцер сравнил экспрессию гена ACE2 из эпителиальной ткани легких людей, которые регулярно курили сигареты, с теми, кто никогда не курил.