Слуги народа хотят узаконить подкуп избирателей. Фото: пресс-служба «Слуги народа»

https://racurs.ua/n138425-pod-prikrytiem-pomoschi-medikam-slugi-naroda-hotyat-uzakonit-podkup-izbirateley-chestno.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на осень 2020 года, но готовятся к ним уже сейчас. Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают внести изменения в закон «О политических партиях в Украине». Парламентарии хотят, чтобы партиям позволили оказывать финансовую и другую материальную помощь медицинским учреждениям для борьбы с COVID-19.

Такой законопроект внесли в Раду восемь нардепов от «Слуги народа», в частности, заместитель председателя фракции Александр Корниенко. Об этом сообщает движение «Честно».

Отмечается, что предложенные изменения должны действовать до конца 2020 года, а местные выборы в Украине запланированы на осень текущего года. Таким образом, пишет «Честно», нардепы хотят узаконить косвенный подкуп избирателей.

Сейчас, согласно законодательству, партии, которые получают финансирование из госбюджета, могут использовать государственные средства только на свою уставную деятельность. В частности, «Слуга народа» получает из госбюджета более 140 млн грн. Зато, если этот законопроект будет принят, состоится размытие ролей благотворительных фондов и политических партий.

Также отмечается, что нардепы должны помогать медикам своей деятельностью в Раде, а не подкупом.

Имея доступ к власти, монокоалиции и Кабмину, партия «Слуга народа» должна отвечать за медицинскую отрасль и ее надлежащее финансирование. Вместо этого за полгода до местных выборов ее депутаты решают официально разрешить косвенный подкуп избирателей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Центризбирком разрешил вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах по месту жительства.