Слуги народу хочуть узаконити підкуп виборців. Фото: прес-служба «Слуги народу»

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Місцеві вибори в Україні заплановані на осінь 2020 року, але готуються до них вже зараз. Народні депутати від «Слуги народу» пропонують внести зміни до закону «Про політичні партії в Україні». Парламентарі хочуть, щоб партіям дозволили надавати фінансову й іншу матеріальну допомогу медичним закладам для боротьби з COVID-19.

Такий законопроект внесли до Ради восьмеро нардепів від «Слуги народу», зокрема, заступник голови фракції Олександр Корнієнко. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що запропоновані зміни мають діяти до кінця 2020 року, а місцеві вибори в Україні заплановані на осінь поточного року. Таким чином, пише «Чесно», нардепи хочуть узаконити непрямий підкуп виборців.

Наразі, згідно із законодавством, партії, які отримують фінансування з держбюджету, можуть використовувати державні кошти тільки на свою статутну діяльність. Зокрема, «Слуга народу» отримує з держбюджету понад 140 млн грн. Натомість, якщо цей законопроект буде прийнятий, відбудеться розмиття ролей благодійних фондів і політичних партій.

Також зазначається, що нардепи повинні допомагати медикам своєю діяльністю у Раді, а не підкупом.

Маючи доступ до влади, монокоаліції та Кабміну, партія «Слуга народу» повинна відповідати за медичну галузь та її належне фінансування. Натомість за півроку до місцевих виборів її депутати вирішують офіційно дозволити непрямий підкуп виборців, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Центрвиборчком дозволив вимушеним переселенцям голосувати на місцевих виборах за місцем проживання.