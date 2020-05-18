Переселенці зможуть голосувати на місцевих виборах, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138365-vymushenym-pereselencyam-dozvolyly-golosuvaty-na-miscevyh-vyborah-za-miscem-projyvannya.html

Ракурс

Центрвиборчком дозволив вимушеним переселенцям голосувати на місцевих виборах за місцем проживання.

Це передбачає новий порядок зміни виборчої адреси, запровадження якого сьогодні підтримала Центральна виборча комісія (ЦВК), повідомляє мережа «Опора».

За відповідну постанову проголосували 16 членів ЦВК, вона набуде чинності з 1 липня.

Нововведення передбачають, що з моменту вступу цієї процедури в дію включно до п’ятого дня з початку виборчого процесу існуватиме можливість змінити виборчу адресу.

Таким чином людям, які хочуть змінити свою виборчу адресу, потрібно зробити це за липень.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що члени ЦВК виписали собі багатотисячні премії та відпускні в обхід закону, котрий на час дії в Україні карантину обмежує зарплати чиновників.