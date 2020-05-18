Переселенцы смогут голосовать на местных выборах, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138365-vynujdennym-pereselencam-pozvolili-golosovat-na-mestnyh-vyborah-za-mestom-projivaniya.html

Ракурс

Центризбирком разрешил вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах по месту жительства.

Это предусматривает новый порядок изменения избирательного адреса, введение которого сегодня поддержала Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщает сеть «Опора».

За соответствующее постановление проголосовали 16 членов ЦИК, оно вступит в силу с 1 июля.

Нововведения предусматривают, что с момента вступления этой процедуры в действие вплоть до пятого дня с начала избирательного процесса будет существовать возможность изменить избирательный адрес.

Таким образом людям, которые хотят изменить свой избирательный адрес, нужно сделать это за июль.

Напомним, недавно стало известно, что члены ЦИК выписали себе многотысячные премии и отпускные в обход закона, который на время действия в Украине карантина ограничивает зарплаты чиновников.