На Донбасі четверо бандитів викрали та катували ветерана АТО. Фото: sibreal.org

https://racurs.ua/ua/n138432-na-donbasi-chetvero-bandytiv-vykraly-ta-katuvaly-veterana-ato.html

Ракурс

На Донбасі четверо членів злочинного угруповання викрали 21-річного ветерана АТО і дві години піддавали його тортурам. Бандити намагалися змусити хлопця вступити до банди. Інцидент стався у місті Покровську Донецької області 15 травня близько 0.30 ночі.

На ветерана АТО бандити напали прямо на вулиці на очах у його двох родичів. Родичі не змогли допомогти хлопцю і бандити відвезли його у невідомому напрямку, повідомляє прес-служба Нацполіціїі.

Бандити зв’язали хлопцю руки і ноги скотчем, а також заклеїли скотчем очі. Злочинці жорстоко знущалися над колишнім бійцем добровольчого батальйону, примушуючи його до співпраці.

Було встановлено, що бандити і раніше намагалися змусити хлопця вступити до злочинного угруповання, але ветеран АТО завжди відмовлявся.

Бандити забрали у хлопця гроші і ювелірні прикраси, потім у багажнику автомобіля привезли його до місця, де раніше викрали.

Поліцейські затримали чотирьох нападників на ветерана АТО. Один із них виявився громадянином Азербайджану. Деякі затримані мають по п’ять-шість судимостей. Організатором злочину є 28-річний житель Покровська, якого звинувачують у вбивстві. Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як раніше писав «Ракурс», звільненого з ОРДЛО у грудні 2019 року громадянина України підозрюють у катуваннях співвітчизників під час утримання у так званій «ДНР». Цей громадянин разом із бойовиками катував як цивільних українців, так і полонених військовослужбовців, яких там утримували.