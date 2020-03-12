В ООН розповіли про тортури над затриманими в ОРДЛО. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135083-strum-udushennya-nasylstvo-v-oon-rozpovily-pro-tortury-nad-zatrymanymy-v-ordlo.html

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Війна на Донбасі не припиняється вже шість років. За цей час окупанти в ОРДЛО затримали сотні людей, яких вони систематично катували.

Окупанти застосовують різні види тортур, зокрема, фізичне та сексуальне насильство, застосування електричного струму, удушення, імітація страти. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН Матильда Богнер під час презентації доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, повідомляється на сайті ООН.

Представники ООН поспілкувалися з 56 із 76 звільнених українців, які повернулися на підконтрольну Україні територію після процесу взаємного звільнення громадян 29 грудня 2019 року. Вони підтвердили, що на території ЛДНР до ув’язнених систематично застосовуються тортури. Найчастіше вони тривають доти, поки людина не погоджується звинуватити себе у тому, що від неї вимагають.

Представник ООН додала, що в ОРДЛО тортури часто здійснювалися «в сумнозвісному місці несвободи «Ізоляція».

Один колишній затриманий сказав, що просив своїх мучителів вбити його, тому що не міг терпіти біль. За словами ще одного затриманого, він після тортур намагався накласти на себе руки — настільки сильною була біль, — розповіла Богнер.

Порушення прав людини Росією тривають і в окупованому Криму. Там відбулося вже десять з моменту анексії незаконних призовних кампаній. Окупанти закликали до армії РФ щонайменше 21 тис. кримчан. За 2019 рік було відкрито 25 кримінальних справ за нібито ухилення від армії, сім осіб визнали винними.

Також Росія незаконно депортувала з території Кримського півострова 191 людину, з них 109 — громадяни України.

Нагадаємо, раніше було оголошено підозру громадянину України, звільненому з ОРДЛО в грудні 2019 року, викритому на тортурах співвітчизників під час утримання в так званій ДНР.