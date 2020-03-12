В ООН рассказали о пытках над задержанными в ОРДЛО. Фото: Укринформ

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Война на Донбассе не прекращается уже шесть лет. За это время оккупанты в ОРДЛО задержали сотни людей, которых они систематически пытали.

Оккупанты применяют разные виды пыток, в частности, физическое и сексуальное насилие, применение электрического тока, удушение, имитация казни. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине, сообщается на сайте ООН.

Представители ООН пообщались с 56 из 76 освобожденных украинцев, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию в рамках процесса взаимного освобождения граждан 29 декабря 2019 года. Они подтвердили, что на территории ЛДНР к заключенным систематически применяются пытки. Зачастую они продолжаются до тех пор, пока человек не соглашается обвинить себя в том, что от него требуют.

Представитель ООН добавила, что в ОРДЛО пытки часто осуществлялись «в печально известном месте несвободы «Изоляция».

Один бывший задержанный сказал, что просил своих мучителей убить его, потому что не мог терпеть боль. По словам еще одного задержанного, он после пыток пытался совершить самоубийство — настолько сильной была боль, — рассказала Богнер.

Нарушения прав человека Россией продолжаются и в оккупированном Крыму. Там прошло уже десять с момента аннексии незаконных призывных кампаний. Оккупанты призвали в армию РФ по меньшей мере 21 тыс. крымчан. За 2019 год было открыто 25 уголовных дел за якобы уклонение от армии, семь человек признали виновными.

Также Россия незаконно депортировала с территории Крымского полуострова 191 человека, из них 109 — граждане Украины.

Напомним, ранее было объявлено подозрение гражданину Украины, освобожденному из ОРДЛО в декабре 2019 года, уличенному на пытках соотечественников во время содержания в так называемой ДНР.