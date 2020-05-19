Местные выборы 2020: “Слуга народа” лелеет надежды продолжить политическое цунами

https://racurs.ua/n138434-sluga-naroda-na-mestnyh-vyborah-leleet-nadejdy-prodoljit-politicheskoe-cunami.html

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Местные выборы 2020 года политическая партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» надеется завершить повторением политического цунами 2019 года.

Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами. В этом историческая миссия «Слуги народа». Мы должны перегрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же, будут, — заявил лидер президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью «Интерфакс-Украина».

По словам нардепа, за последние 25 лет во время выборов в Украине «все пытаются просто договориться». Арахамия заявил, что сейчас политсилу Зеленского также «склоняют к этому».

Нам говорят: «Ребята, вы никогда не сделаете местные выборы! Давайте сядем и договоримся!», — рассказал депутат.

Он также пожаловался на очень завышенные ожидания избирателей, которые планировали через полгода оказаться в раю.

Одно из самых серьезных давлений на нас — это очень завышенные ожидания избирателей. Они все ожидали, что через полгода здесь будет рай… Многие мыслят и принимают решения эмоционально, — сетует глава фракции СН.

«Слуга» также напомнил, что в США население «не знает сенаторов, зато все знают свое местное самоуправление и губернатора штата». Арахамия убежден, что в Украине следует перезагрузить систему аналогичным образом.