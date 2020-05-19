Нардеп Деркач обнародовал запись якобы разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, скриншот видео

https://racurs.ua/n138436-poroshenko-i-bayden-yakoby-obsujdali-obmen-shokina-na-milliard-dollarov-dlya-ukrainy-nardep.html

Ракурс

Джо Байден, бывший вице-президент США, якобы склонял пятого президента Украины Петра Порошенко к отставке генпрокурора Виктора Шокина, национализации «ПриватБанка» и сохранению правительства Арсения Яценюка.

Об этом говорится в аудиозаписях якобы телефонных разговоров, которые народный депутат Андрей Деркач обнародовал во время сегодняшней пресс-конференции. Он утверждает, что получил их от журналистов-расследователей, имена которых не стал называть, а сами записи якобы лично сделал Порошенко. Впрочем, достоверность этих записей пока не подтверждена.

Эти разговоры четко показывают — Украиной руководил Байден, — убежден нардеп.

Деркач утверждает, что эти аудиозаписи с разговорами на разные политические темы свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене и были переданы в Офис генпрокурора.

Первая тема касается отставки генпрокурора Виктора Шокина. На записях якобы представители американской стороны высказывают мнение, что Шокин заблокировал процесс очищения Генпрокуратуры Украины, поэтому его нужно заменить.

В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 млрд долларов, — говорит якобы Байден в одном из обнародованных разговоров.

В то время в Украине осуществлялось расследование в отношении компании Burisma, связанной с сыном Байдена. По мнению нардепа, именно это стало причиной увольнения тогдашнего генпрокурора Шокина.

В кармане у Байдена весомый аргумент: 1 млрд кредитных гарантий. Такова цена спасения Байдена от тюрьмы, — утверждает Деркач.

Также на обнародованных записях Байден якобы согласовывает назначение Юрия Луценко новым генпрокурором Украины.

Еще одна аудиозапись касается работы правительства Арсения Яценюка в феврале 2016 года. Порошенко якобы по просьбе Байдена организовал провал отставки тогдашнего премьера.

Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это пообещал. Только поэтому, — заявил на аудиозаписях человек с голосом, похожим на голос Порошенко.

На другой записи говорится, что Байден якобы давил на Порошенко по поводу национализации «ПриватБанка».

Действительно критически важно, чтобы вы справились с этим сейчас, — заявляет на записях человек с голосом, похожим на голос Байдена. — Я только хочу, чтобы вы позвонили главе НБУ и поддержали ее. Дали ей понять, что вы с ней, когда она определит дату и пойдет вперед.

Стоит добавить, что сейчас в США прходит активная фаза президентской избирательной кампании. Выборы президента должны состояться этой осенью. Байден является главным соперником действующего президента США Дональда Трампа. По мнению дипломатов, Украину могут попробовать втянуть во внутренние политические «разборки» в Соединенных Штатах.

Напомним, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка недавно высказал мнение, что Шокин может использовать историю с Байденом для получения политических дивидендов.