Нардеп-"слуга" повідомив своїй фракції, за яких умов повернеться в Україну

https://racurs.ua/ua/n202267-nardep-sluga-povidomyv-svoyiy-frakciyi-za-yakyh-umov-povernetsya-v-ukrayinu.html

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Олександр Куницький, нардеп президентської фракції «Слуга народу» поінформував фракцію, що не повернеться в Україну, доки його умови не будуть виконані.

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Про це повідомила 17 грудня «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Востаннє депутат брав участь у голосування ще 19 вересня.

У вересні Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти вирушив до родини у США, і відтоді в Україну не повертався.

Куницький повідомив про це фракцію «слуг» і зазначив, що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра». Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, — говорить співрозмовник.

Журналісти зауважують, що фракція не поспішає ухвалювати таке рішення і втрачати ще одного представника у Верховній Раді.

Востаннє Куницький голосував на засіданні Верховної Ради ще 19 вересня. Потім поїхав у відрядження в Ізраїль, а звідти в США, де живе його родина.