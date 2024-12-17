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Ракурс
Нардеп-"слуга" повідомив своїй фракції, за яких умов повернеться в Україну

Нардеп-«слуга» повідомив своїй фракції, за яких умов повернеться в Україну

17 гру 2024, 20:41
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Олександр Куницький, нардеп президентської фракції «Слуга народу» поінформував фракцію, що не повернеться в Україну, доки його умови не будуть виконані.


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Про це повідомила 17 грудня «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Востаннє депутат брав участь у голосування ще 19 вересня.

У вересні Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти вирушив до родини у США, і відтоді в Україну не повертався.

Куницький повідомив про це фракцію «слуг» і зазначив, що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра». Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, — говорить співрозмовник.

Журналісти зауважують, що фракція не поспішає ухвалювати таке рішення і втрачати ще одного представника у Верховній Раді.

Востаннє Куницький голосував на засіданні Верховної Ради ще 19 вересня. Потім поїхав у відрядження в Ізраїль, а звідти в США, де живе його родина.

Джерело: Ракурс


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