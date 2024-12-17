Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардеп-"слуга" сообщил своей фракции, при каких условиях вернется в Украину

Нардеп-«слуга» сообщил своей фракции, при каких условиях вернется в Украину

17 дек 2024, 20:41
999

Олександр Куницький, нардеп президентської фракції «Слуга народу» поінформував фракцію, що не повернеться в Україну, доки його умови не будуть виконані.


.

Про це повідомила 17 грудня «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Востаннє депутат брав участь у голосування ще 19 вересня.

У вересні Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти вирушив до родини у США, і відтоді в Україну не повертався.

Куницький повідомив про це фракцію «слуг» і зазначив, що не повернеться в Україну, «поки не будуть покарні представники поліції, які зламали йому ребра». Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат, — говорить співрозмовник.

Журналісти зауважують, що фракція не поспішає ухвалювати таке рішення і втрачати ще одного представника у Верховній Раді.

Востаннє Куницький голосував на засіданні Верховної Ради ще 19 вересня. Потім поїхав у відрядження в Ізраїль, а звідти в США, де живе його родина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров