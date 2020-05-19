Джо Байден и Петр Порошенко, фото: U.S. Department of State from United States

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Ирина Верещук, депутат из «Слуги народа», на сегодняшнем заседании фракции будет поднимать вопрос о реакции на обнародованные аудиозаписи якобы телефонных разговоров пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По мнению Верещук, нужно инициировать создание временной следственной комиссии в связи с этими записями. Об этом она заявила в комментарии «Стране».

По ее словам, эти записи могут свидетельствовать, что Порошенко находился под внешним управлением, когда согласовывал решения, которые «имели катастрофические последствия», например, относительно поднятия тарифов.

И мы, конечно, рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительных органов, потому что это мегаскандал, — отметила Верещук.

Также обнародование Деркачем аудиозаписей прокомментировал другой нардеп из «Слуги народа» Александр Качура. По его словам, во фракции уже готовят депутатские обращения по этим материалам.

То, что подал Андрей Деркач, этому должны дать правовую оценку, провести экспертизу подлинности и после этого установить юридический факт и привлечь виновных к ответственности, — заявил Качура.





Известно, что сейчас фракция «Слуга народа» собралась на закрытое заседание в конгресс-холле «Парковый» в Киеве. На заседании должен был присутствовать и президент Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня были обнародованы аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, обсуждают вопросы отставки генпрокурора Виктора Шокина и национализации «ПриватБанка».