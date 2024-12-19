Дмитрий Микиша, скриншот видео

https://racurs.ua/n202319-nardep-mikisha-vyshel-iz-frakcii-sluga-naroda-video.html

Ракурс

Народний депутат Дмитро Микиша вийшов з парламентської фракції «Слуга народу».

.

Про це він сьогодні, 19 грудня, повідомив на своїй Фейсбук сторінці.

Вийшов із фракції «Слуга Народу», — зазначив він. — Да-факто я не в ній з 2021 року.

Микиша наголосив, що є мажоритарником і ніколи не був членом партії «Слуга народу», тож складати мандат не повинен.

Ніякі мандати я склади не збираюся, вони від мене цього не дочекаються. А от з фракції «Слуга народу» я вийшов, з чим з полегшенням і зітхнув, — зазначив нардеп.

Таким чином, наразі в коаліції залишаються 232 депутати.

У 2021 році Микиша вступив до міжфракційного об'єднання колишнього спікера Дмитра Разумкова «Розумна політика».