Коронавірусом заразився депутат із фракції «Батьківщина», фото: прес-служба Верховної Ради

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Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у ще одного депутата Верховної Ради.

Заразився член фракції «Батьківщина» Олег Мейдич. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний обранець із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Також про виявлення нового випадку коронавірусу у Верховній Раді повідомляє видання «Страна» з посиланням на неофіційний чат фракції «Слуга народу» у котрому з’явилося повідомлення про виявлення COVID-19 в одного з депутатів із «задніх рядів».

Передні ряди у Верховній Раді IX скликання займають депутати із «Слуги народу», тож це означає, що інфікований не входить до складу правлячої політсили.

Хто саме захворів, у неофіційному чаті «Слуги народу» не уточнялося.

За попередньою інформацією «Страни» — це Мейдич.

Нещодавно в інтерв’ю «Радіо Свобода» спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що станом на 16 травня у Верховній Раді вже не було хворих на COVID-19 депутатів.

Нагадаємо, першим народним обранцем, у якого виявили коронавірус, став член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов. На початку квітня він заявив, що одужав.