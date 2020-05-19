Коронавирусом заразился депутат из фракции «Батькивщина», фото: пресс-служба Верховной Рады

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Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у еще одного депутата Верховной Рады.

Заразился член фракции «Батькивщина» Олег Мейдич. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный избранник из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Также об обнаружении нового случая коронавируса в Верховной Раде сообщает издание «Страна» со ссылкой на неофициальный чат фракции «Слуга народа» в котором появилось сообщение об обнаружении COVID-19 у одного из депутатов из «задних рядов».

Передние ряды в Верховной Раде IX созыва занимают депутаты из «Слуги народа». Это значит, что инфицированный не входит в состав правящей политсилы.

Кто именно заболел, в неофициальном чате «Слуги народа» не уточнялось. По предварительной информации «Страны» — это Мейдич.

Недавно в интервью «Радио Свобода» спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 16 мая в Верховной Раде уже не было больных COVID-19 депутатов.

Напомним, первым народным избранником, у которого обнаружили коронавирус, стал член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов. В начале апреля он заявил, что выздоровел.