Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавирусом заразился депутат из фракции «Батькивщина», фото: пресс-служба Верховной Рады
Коронавирус вернулся в Верховную Раду: COVID-19 обнаружили у еще одного депутатаhttps://racurs.ua/n138456-koronavirus-vernulsya-v-verhovnuu-radu-covid-19-obnarujili-u-esche-odnogo-deputata.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у еще одного депутата Верховной Рады.
Заразился член фракции «Батькивщина» Олег Мейдич. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный избранник из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Также об обнаружении нового случая коронавируса в Верховной Раде сообщает издание «Страна» со ссылкой на неофициальный чат фракции «Слуга народа» в котором появилось сообщение об обнаружении COVID-19 у одного из депутатов из «задних рядов».
Передние ряды в Верховной Раде IX созыва занимают депутаты из «Слуги народа». Это значит, что инфицированный не входит в состав правящей политсилы.
Кто именно заболел, в неофициальном чате «Слуги народа» не уточнялось. По предварительной информации «Страны» — это Мейдич.
Недавно в интервью «Радио Свобода» спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 16 мая в Верховной Раде уже не было больных COVID-19 депутатов.
Напомним, первым народным избранником, у которого обнаружили коронавирус, стал член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов. В начале апреля он заявил, что выздоровел.