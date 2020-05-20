Петр Порошенко, фото Администрация президента

https://racurs.ua/n138457-plenki-poroshenko-ofis-genprokurora-nachal-rassledovanie-smi.html

Ракурс

Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения относительно обнародованных нардепом Андреем Деркачем аудиозаписей якобы телефонных разговоров пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что к материалам производства будет приобщена предоставленная ​​Деркачем флешка с соответствующими аудиозаписями.

19 мая нардепом Деркачем были обнародованы якобы сделанные в 2015—2016 годах аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри обсуждают ряд резонансных вопросов, среди которых отставка украинского генпрокурора Виктора Шокина и национализация «ПриватБанка».

Народный избранник утверждает, что получил эти материалы от журналистов-расследователей.

Напомним, нардеп из «Слуги народа» Александр Качура заявил, что в этой фракции готовят депутатские обращения в связи с обнародованными Деркачем материалами.