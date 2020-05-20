Зеленський зібрав журналістів на підсумкову прес-конференцію, скріншот відео

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Ракурс

Володимир Зеленський 20 травня зібрав ЗМІ на прес-конференцію з нагоди першої річниці своєї інавгурації.

Очікується, що темою прес-конференції стане перший рік президентства. Зеленський розповість про підсумки своєї роботи на посаді. Банкова продовжує експериментувати із форматом прес-конференцій.

Цього разу журналістів запросили на відкритий майданчик поблизу Маріїнського палацу. Такий формат пояснюють карантинними обмеженнями, адже на повітрі легше розмістити ЗМІ так, щоб зберігати соціальну дистанцію.

Прес-конференція Зеленського відбудеться без представників деяких ЗМІ. Офіс президента відмовив їм в акредитації на зустріч.

Сьогодні виповнюється рік від інавгурації шостого президента. Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» також анонсували власну акцію на Банковій.

Нагадаємо, що з нагоди 100 днів президентства Зеленський провів 14-годинний прес-марафон.