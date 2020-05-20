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Коронавирус в Украине: больных уже почти 20 тыс., за сутки выявили 354 новых случая, фото — 5 канал

Коронавирус в Украине: больных уже почти 20 тыс., за сутки выявили 354 новых случая (КАРТА)

20 мая 2020, 09:33
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Корнавирусом в Украине заразились 19 тыс. 230 человек, причем за прошедшие сутки его выявили у еще 354 человек.

Среди них — 61 медик, всего в стране заразились 3 тыс. 757 медработников.

COVID-19 забрал за сутки жизни 19 человек, всего с начала эпидемии зафиксировали 564 летальных случая (умерли 27 медработников).

Среди регионов, в которых за минувшие сутки зафиксировали больше случаев, появилась Волынь (41 случай), как и ранее, в этом перечне Черновицкая область (54) и Киев (51).

Сейчас больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в таких регионах:

  • Черновицкая область — 2796 случаев;
  • Киев — 2410;
  • Киевская область — 1261;
  • Ивано-Франковская область — 1246;
  • Ровенская область — 1217;
  • Львовская область — 1136;
  • Тернопольская область — 1089;
  • Закарпатская область — 922;
  • Днепропетровская область — 849;
  • Харьковская область — 836;
  • Одесская область — 792;
  • Винницкая область — 766;
  • Волынская область — 676;
  • Житомирская область — 583.

В Украине коронавирусом инфицировались 3 тыс. 757 медиков.



Вчера «Ракурс» сообщал, что в Тернопольской области из-за увеличения количества случаев заражения закрыли на карантин город Кременец. На въездах в населенный пункт установили два полицейских посты, которые будут работать ежедневно с 7.00 до 22.00.

Источник: Ракурс


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