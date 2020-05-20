Коронавирус в Украине: больных уже почти 20 тыс., за сутки выявили 354 новых случая (КАРТА)https://racurs.ua/n138461-koronavirus-v-ukraine-bolnyh-uje-pochti-20-tys-za-sutki-vyyavili-354-novyh-sluchaya-karta.htmlРакурс
Корнавирусом в Украине заразились 19 тыс. 230 человек, причем за прошедшие сутки его выявили у еще 354 человек.
Среди них — 61 медик, всего в стране заразились 3 тыс. 757 медработников.
COVID-19 забрал за сутки жизни 19 человек, всего с начала эпидемии зафиксировали 564 летальных случая (умерли 27 медработников).
Среди регионов, в которых за минувшие сутки зафиксировали больше случаев, появилась Волынь (41 случай), как и ранее, в этом перечне Черновицкая область (54) и Киев (51).
Сейчас больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружили в таких регионах:
- Черновицкая область — 2796 случаев;
- Киев — 2410;
- Киевская область — 1261;
- Ивано-Франковская область — 1246;
- Ровенская область — 1217;
- Львовская область — 1136;
- Тернопольская область — 1089;
- Закарпатская область — 922;
- Днепропетровская область — 849;
- Харьковская область — 836;
- Одесская область — 792;
- Винницкая область — 766;
- Волынская область — 676;
- Житомирская область — 583.
В Украине коронавирусом инфицировались 3 тыс. 757 медиков.
Вчера «Ракурс» сообщал, что в Тернопольской области из-за увеличения количества случаев заражения закрыли на карантин город Кременец. На въездах в населенный пункт установили два полицейских посты, которые будут работать ежедневно с 7.00 до 22.00.