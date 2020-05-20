Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні: хворих вже майже 20 тис., за день виявили 354 нові випадки, фото — 5 канал

Коронавірус в Україні: хворих вже майже 20 тис., за добу виявили 354 нові випадки (КАРТА)

20 тра 2020, 09:33
999

Корнавірусом в Україні заразилися 19 тис. 230 людей, причому за минулу добу його виявили у ще 354 людини.

Серед них — 61 медик, всього у країні інфікувалися 3 тис. 757 медпрацівників.

COVID-19 забрав за добу життя 19 людей, всього з початку епідемії зафіксували 564 летальні випадки (померли 27 медпрацівників).

Серед регіонів, у яких за минулу добу зафіксували найбільше випадків, з’явилася Волинь (41 випадок), як і раніше, у цьому переліку Чернівецька область (54) та Київ (51).

Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у таких регіонах:

  • Чернівецька область — 2796 випадків;
  • Київ — 2410;
  • Київська область — 1261;
  • Івано-Франківська область — 1246;
  • Рівненська область — 1217;
  • Львівська область — 1136;
  • Тернопільська область — 1089;
  • Закарпатська область — 922;
  • Дніпропетровська область — 849;
  • Харківська область — 836;
  • Одеська область — 792;
  • Вінницька область — 766;
  • Волинська область — 676;
  • Житомирська область — 583.

В Україні на коронавірус захворіли 3 тис. 757 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.



Учора «Ракурс» повідомляв, що у Тернопільській області через збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією закрили на карантин місто Кременець. На в’їздах до населеного пункту встановили два поліцейських пости, які будуть працювати щодня з 7.00 до 22.00.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів