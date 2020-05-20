Коронавірус в Україні: хворих вже майже 20 тис., за день виявили 354 нові випадки, фото — 5 канал

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Ракурс

Корнавірусом в Україні заразилися 19 тис. 230 людей, причому за минулу добу його виявили у ще 354 людини.

Серед них — 61 медик, всього у країні інфікувалися 3 тис. 757 медпрацівників.

COVID-19 забрав за добу життя 19 людей, всього з початку епідемії зафіксували 564 летальні випадки (померли 27 медпрацівників).

Серед регіонів, у яких за минулу добу зафіксували найбільше випадків, з’явилася Волинь (41 випадок), як і раніше, у цьому переліку Чернівецька область (54) та Київ (51).

Наразі найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у таких регіонах:

Чернівецька область — 2796 випадків;

Київ — 2410;

Київська область — 1261;

Івано-Франківська область — 1246;

Рівненська область — 1217;

Львівська область — 1136;

Тернопільська область — 1089;

Закарпатська область — 922;

Дніпропетровська область — 849;

Харківська область — 836;

Одеська область — 792;

Вінницька область — 766;

Волинська область — 676;

Житомирська область — 583.

В Україні на коронавірус захворіли 3 тис. 757 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Учора «Ракурс» повідомляв, що у Тернопільській області через збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією закрили на карантин місто Кременець. На в’їздах до населеного пункту встановили два поліцейських пости, які будуть працювати щодня з 7.00 до 22.00.