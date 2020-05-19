На Тернопільщині через коронавірус на карантин закрили місто Кременець. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Тернопільській області через збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією закрили на карантин місто Кременець. На в’їздах до населеного пункту були встановлені два поліцейських пости, які будуть працювати щодня з 7.00 до 22.00.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Тернопільській області.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Михайло Білецький заявив, що до міста будуть пропускати лише автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють, а також спецтранспорт, який забезпечує життєдіяльність населеного пункту.

Інші транспортні засоби будуть направлятися в об’їзд Кременця.

Правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу з населенням, а також надаватимуть допомогу місцевим жителям у рамках своїх повноважень.

У місті будуть нести службу автопатрулі, які будуть стежити за дотриманням вимог карантину суб'єктами господарювання та місцевими жителями.

У Нацполіції закликали жителів міста дотримуватися правил карантину та без ​​потреби не відвідувати громадські місця.

Як раніше писав «Ракурс», у Херсонській області через коронавірус закривали на карантин три населених пункти. Вводився режим обмеженого в’їзду і виїзду до міста Каховка, села Андріївка Скадовського району та села Гладківка Голопристанського району.