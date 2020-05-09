У Херсонській області закрили на карантин три населені пункти. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137968-u-hersonskiy-oblasti-zakryly-na-karantyn-try-naseleni-punkty.html

Ракурс

Коронавірус у Херсонській області змусив місцеву владу на час свят ввести додаткові запобіжні заходи. Нацполіція області посилить проведення профілактичних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу.

Вчора регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про встановлення карантинних постів у трьох населених пунктах області, повідомляє прес-служба Нацполіції у Херсонській області.

Так, з 8.00 9 травня до 06.00 12 травня вводиться режим обмеженого в’їзду і виїзду до міста Каховка, села Андріївка Скадовського району та села Гладківка Голопристанського району.

Поліцейські будуть цілодобово патрулювати зазначені території та проводити профілактичні бесіди з місцевими жителями щодо обмеження пересування.

Також поліцією будуть патрулюватися прибережні зони Херсонської області. Правоохоронці проводитимуть із громадянами роз’яснювальні бесіди про важливість дотримання правил карантину.

Крім того, поліцейські будуть патрулювати лісопаркові зони з метою недопущення виникнення пожеж.

Як раніше писав «Ракурс», на Рівненщині на карантин закрили село Рокитне через небезпеку поширення коронавірусу. Щодня із 20.00 до 08.00 години заборонено будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту.