В Херсонской области закрыли на карантин три населенных пункта. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Херсонской области заставил местные власти на время праздников ввести дополнительные меры предосторожности. Нацполиция области усилит проведение профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса.

Вчера региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об установлении карантинных постов в трех населенных пунктах области, сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

Так, с 8.00 9 мая до 06.00 12 мая вводится режим ограниченного въезда и выезда в городе Каховка, селе Андреевка Скадовского района и селе Гладковка Голопристанского района.

Полицейские будут круглосуточно патрулировать указанные территории и проводить профилактические беседы с местными жителями относительно ограничения передвижения.

Также полицией будут патрулироваться прибрежные зоны Херсонской области. Правоохранители будут проводить с гражданами разъяснительные беседы о важности соблюдения правил карантина.

Кроме того, полицейские будут патрулировать лесопарковые зоны с целью недопущения возникновения пожаров.

Как ранее писал «Ракурс», на Ровенщине на карантин закрыли село Рокитное из-за опасности распространения коронавируса. Ежедневно с 20.00 до 08.00 часов запрещено любое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.