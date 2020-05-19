На Тернопольщине из-за коронавируса на карантин закрыли город Кременец. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Тернопольской области из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией закрыли на карантин город Кременец. На въездах в населенный пункт были установлены два полицейских поста, которые будут работать ежедневно с 7.00 до 22.00.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Михаил Белецкий заявил, что в город будут пропускать лишь автомобили под управлением лиц, которые там зарегистрированы, проживают или работают, а также спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность населенного пункта.

Другие транспортные средства будут направляться в объезд Кременца.

Правоохранители будут проводить разъяснительную работу с населением, а также оказывать помощь местным жителям в рамках своих полномочий.

В городе будут нести службу автопатрули, которые будут следить за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями.

В Нацполиции призвали жителей города соблюдать правила карантина и без особой надобности не посещать общественные места.

Как ранее писал «Ракурс», в Херсонской области из-за коронавируса закрывали на карантин три населенных пункта. Вводился режим ограниченного въезда и выезда в город Каховка, села Андреевка Скадовского района и села Гладковка Голопристанского района.