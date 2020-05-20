«Дотиснути банки», щоб допомогти населенню під час епідемії, запропонував президент Зеленський, скріншот відео

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Кредити під низькі відсотки допоможуть громадянам пережити важкі коронавірусні місяці. У цьому впевнений президент України Володимир Зеленський.

Під час підсумкової прес-конференції 20 травня він розповідав, як держава може допомогти громадянам, постраждалим від COVID-19. Прикладом такого сприяння Зеленський назвав програму кредитування під 5,7 і 9%, а спроби зробити кредити дешевшими глава держави вважає одним з пріоритетів своєї роботи.

Це не просто, ми не Сполучені Штати. Ми не друкуємо гроші. Наприклад, програма 5−7−9 — це перша програма, при якій люди можуть отримувати кредити у національній валюті не під 20−30%, а під 5,7 і 9%, — сказав Зеленський.

Він вважає, що влада повинна «дотиснути банківську систему», бо «населенню треба допомагати». Зеленський пообіцяв, що дешеві кредити таки запрацюють, а найближчим часом в Україні буде іпотека під 10%.

Глава держави також запевнив, що меморандум про співробітництво з МВФ підпишуть у травні, а банківський закон, ухвалений у другому читанні на початку травня, Зеленський підпише найближчими днями.