Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Дотиснути банки», щоб допомогти населенню під час епідемії, запропонував президент Зеленський, скріншот відео

«Дотиснути банки», щоб допомогти населенню під час епідемії, запропонував Зеленський (ВІДЕО)

20 тра 2020, 11:06
999

Кредити під низькі відсотки допоможуть громадянам пережити важкі коронавірусні місяці. У цьому впевнений президент України Володимир Зеленський.

Під час підсумкової прес-конференції 20 травня він розповідав, як держава може допомогти громадянам, постраждалим від COVID-19. Прикладом такого сприяння Зеленський назвав програму кредитування під 5,7 і 9%, а спроби зробити кредити дешевшими глава держави вважає одним з пріоритетів своєї роботи.

Це не просто, ми не Сполучені Штати. Ми не друкуємо гроші. Наприклад, програма 5−7−9 — це перша програма, при якій люди можуть отримувати кредити у національній валюті не під 20−30%, а під 5,7 і 9%, — сказав Зеленський.

Він вважає, що влада повинна «дотиснути банківську систему», бо «населенню треба допомагати». Зеленський пообіцяв, що дешеві кредити таки запрацюють, а найближчим часом в Україні буде іпотека під 10%.



Глава держави також запевнив, що меморандум про співробітництво з МВФ підпишуть у травні, а банківський закон, ухвалений у другому читанні на початку травня, Зеленський підпише найближчими днями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів